Правка сайта на php (каталог)

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Закрыт9 заявок864 просмотра

Нужно внести правки в самописный старый сайт на php.

В конкретном файле (шаблоне) нужно прописать логику вывода цены товара.

Подробности лучше обсуждать в skype (в профиле)

PHP
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