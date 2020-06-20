Нужно поправить фильтр на сайте - добавить города в фильтр - добавить их в анкету - сделать url
Правка сайта на php (каталог)
Нужно внести правки в самописный старый сайт на php.
В конкретном файле (шаблоне) нужно прописать логику вывода цены товара.
Подробности лучше обсуждать в skype (в профиле)
Заявки фрилансеров
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