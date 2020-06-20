Создать плагин для Wordpress

Кратко:

У меня есть бесшаблонный парсер на пайтоне, необходимо сделать плагин под Wordpress который будет общаться с парсером – отправлять на него список ссылок для парсина и получать ответ в виде спарщеного контента и публиковать на сайте.

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------------Визуальный интерфейс и функционал

Отобразить плагин в главном меню админки с названием Parser

1. Список ссылок для парсина будет задаваться из файла – для этого сделать кнопку »в ыбрать файл»

2. Раздел Перевести – переводит контент через апи яндекс переводчика

тут можно вставить ключ от апи Яндекса и выбрать язык перевода

3. Раздел Синомизировать – синомизирует контент по базе снонимов

тут можно выбрать базу синонимов

(базы синонимов я предоставлю)

4. Раздел Прогресс – тут отображается прогресс парсинга

5. Раздел категории – тут отображаются все категории спарщенных статей и колличество страниц в них.

Названия категорий можно можно изменять или выбирать существующие

Напротив каждой категории – должны стоять галочки по умолчанию – если снять галочку, то статьи с этой категории будут не добавятся на сайт.

------------Формат запросов для работы с парсером

1. POST /task с пост-параметром links – Создать задание на парсинг статей, ссылки должны быть разделены символом новой строки n

Ответ: {"success":true, "id": "id задания"}

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2. GET /task/ – получить инфу о задании

если вы выполнили этот запрос и задание уже завершило свою работу и отдало вам результат, то задание удаляется из бд сразу после этого запроса

Ответ: {"status": "progress", "progress": "18/36"}

Ответ (если всё спарсило):

{"results": [{"title": "Заголовок статьи", "date": "Дата", "tags": [тег, тег2], "category": "Главная категория|подкатегория", "content": "Текст статьи с картинкамиn n "}]}

Более полный ответ прикрепил в файле answer.txt

Как видно из ответа – в тексте статьи картинки которые надо скачать на сайт и отобразить также отобразить. А первую картинку отобразить как миниатюру записи.

Если будут вопросы – Спрашивайте.

За сколько денег вы готовы мне помочь и сколько вам на это понадобится времени ?