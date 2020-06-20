Нужно поправить фильтр на сайте - добавить города в фильтр - добавить их в анкету - сделать url
Создать плагин для Wordpress
Кратко:
У меня есть бесшаблонный парсер на пайтоне, необходимо сделать плагин под Wordpress который будет общаться с парсером – отправлять на него список ссылок для парсина и получать ответ в виде спарщеного контента и публиковать на сайте.
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------------Визуальный интерфейс и функционал
Отобразить плагин в главном меню админки с названием Parser
1. Список ссылок для парсина будет задаваться из файла – для этого сделать кнопку »в ыбрать файл»
2. Раздел Перевести – переводит контент через апи яндекс переводчика
тут можно вставить ключ от апи Яндекса и выбрать язык перевода
3. Раздел Синомизировать – синомизирует контент по базе снонимов
тут можно выбрать базу синонимов
(базы синонимов я предоставлю)
4. Раздел Прогресс – тут отображается прогресс парсинга
5. Раздел категории – тут отображаются все категории спарщенных статей и колличество страниц в них.
Названия категорий можно можно изменять или выбирать существующие
Напротив каждой категории – должны стоять галочки по умолчанию – если снять галочку, то статьи с этой категории будут не добавятся на сайт.
------------Формат запросов для работы с парсером
1. POST /task с пост-параметром links – Создать задание на парсинг статей, ссылки должны быть разделены символом новой строки n
Ответ: {"success":true, "id": "id задания"}
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2. GET /task/ – получить инфу о задании
если вы выполнили этот запрос и задание уже завершило свою работу и отдало вам результат, то задание удаляется из бд сразу после этого запроса
Ответ: {"status": "progress", "progress": "18/36"}
Ответ (если всё спарсило):
{"results": [{"title": "Заголовок статьи", "date": "Дата", "tags": [тег, тег2], "category": "Главная категория|подкатегория", "content": "Текст статьи с картинкамиn n "}]}
Более полный ответ прикрепил в файле answer.txt
Как видно из ответа – в тексте статьи картинки которые надо скачать на сайт и отобразить также отобразить. А первую картинку отобразить как миниатюру записи.
Если будут вопросы – Спрашивайте.
За сколько денег вы готовы мне помочь и сколько вам на это понадобится времени ?
Заявки фрилансеров
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