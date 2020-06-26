Сайт на Django

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Закрыт4 заявки686 просмотров

Нужно

1. Реферальная программа

2. Подключить платежную системы по API (perfect, payeer, etherium, Bitcoin)

3. Учёт пользователей. Оплата и выплата денег.

Django
5 лет назад
j2k2r
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
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