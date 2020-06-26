На сайте https://www.yakutsk-stroy.ru/ нужно прикрутить к форме обратной связи Google reCAPTCHA. Бюджет 300 ₽. Кто готов, оставляйте свою заявку.
Нужно сделать правки на лендинге
Привет.
Есть бесплатный шаблон лендинга с сайта lp-free.ru
Кольцевые LED лампы со штативом
Нужно сделать правки:
1. Скачать лендинг с сайта lp-free.ru
2. Сделать чтобы заявка с сайта отправлялась мне на почту
3. поменять цены на новые
4. Удалить текст в подвале сайта
Напишите цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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