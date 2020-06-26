Нужно сделать правки на лендинге

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок551 просмотр

Привет.

Есть бесплатный шаблон лендинга с сайта lp-free.ru

Кольцевые LED лампы со штативом

Нужно сделать правки:

1. Скачать лендинг с сайта lp-free.ru

2. Сделать чтобы заявка с сайта отправлялась мне на почту

3. поменять цены на новые

4. Удалить текст в подвале сайта

Напишите цены и сроки.

5 лет назад
guest_15691525154229
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