timofeimih

Тимофей Михайлов timofeimih

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
У Вас есть проект, идея или задача, которую Вы бы хотели обсудить? Давайте обговорим ее в Telegram: @timofeimih.

Здравствуйте!

Меня зовут Тимофей Михайлов, и я — дипломированный разработчик информационных систем с опытом более 9 лет в коммерческой разработке. Я получил образование в Тартуском университете (Эстония) и сейчас пишу магистерскую работу в области кибербезопасности в ведущих университетах Эстонии — TalTech и Тартуский университет.

Почему я занимаюсь веб-разработкой? Потому что это моя страсть, и именно в этой области я добился наибольших успехов. Веб-разработка — это не просто моя профессия, а то, что я люблю делать. Я горжусь тем, что строю долгосрочные отношения с клиентами, а каждое сотрудничество завершаеться результатом, который полностью удовлетворяет их требования. Я не могу спокойно работать, если на сайте есть ошибки или баги. Меня это действительно беспокоит, и я всегда стремлюсь к идеальному результату. Если я замечаю проблему, я не просто её исправлю — я буду работать с вами, чтобы улучшить весь проект.

Я ценю ваше время и понимаю, что оно стоит гораздо дороже моего. Поэтому мои решения всегда направлены на то, чтобы не тратить ваше время зря, а предложить максимально эффективные и быстрые способы решения ваших задач.

Мои навыки и опыт:

  • Языки программирования: PHP, JavaScript, SQL.

  • CMS: OpenCart, WordPress.

  • Фреймворки: Yii, Yii2.

  • API: Гибкость в работе с любым API, где есть документация.

  • Верстка: Кроссбраузерная, включая мобильную верстку (HTML5, CSS3, LESS, SCSS).

Я готов взять на себя решение ваших задач и предложить качественные решения для вашего бизнеса. Буду рад помочь вам вывести ваш проект на новый уровень.

Давайте сделаем ваш сайт идеальным!

Мои прошлые клиенты:

Контактные данные:

Буду рад помочь Вашему бизнесу заработать!

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Отзывы заказчиков

posterxx
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
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Все хорошо. Рекомендую
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи и оплата сразу после выполнение работы. Одно удовольствие работать с Александром.
Ответный отзыв
guest_16510480029279
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Добавить страницу благодарности на сайте Tilda
Tilda
Спасибо Тимофею за оперативную помощь. Приятно работать с адекватным и тактичным человеком. Однозначно рекомендую! Выбор в сторону Тимофея сделать было очень просто, после общения с некоторыми претендентами на работу, которые пытались набить себе цену и не стеснялись даже грубить)) наверное таким образом они хотели показать свой уровень профессионализма или крутизны)) было весело, но жалко тратить время на таких исполнителей!
Заказчик знает что хочет и всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Wharfadale
Кирилл 
33 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
10 баллов
3 года назад
Календарь для бронирования
JavaScriptMySQLPHPPostgreSQLPythonVue.js
Тимофей супер-оперативно выполнил задачу без нареканий. Рекомендую к сотрудничеству
Заказчик был весь проект на связи и быстро оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
3 года назад
Доработать сайт на WP
WordPress
Проект был сделан хорошо. Были исправлены все правки и даже более. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик всегда на связи и отвечает на вопросы по проекту. Однако рекомендую работать с Артуром по определенному ТЗ (желательно со всеми плагинами заранее подготовленными для работы). Несколько раз был запрос доработать проект на выходных или после рабочего времени. Немного задержал оплату, однако предупредил об этом.
Ответный отзыв
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
3 года назад
Php: функция конвертации json
PHP
сделал быстро и без лишних вопросов - рекомендую!
Отличный заказчик! Сам предложил предоплату и сразу приступили к выполнению задачи. На все вопросы я получил быстрый и четкий ответ. Рекомендую, однозначно!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
9 отзывов
$18/час
от $25от 1 дня
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3 отзыва
$18/час
от $25от 1 дня
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HTML-верстка
1 отзыв
$12/час
от $20от 1 дня
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нет отзывов
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