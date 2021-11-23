У Вас есть проект, идея или задача, которую Вы бы хотели обсудить? Давайте обговорим ее в Telegram: @timofeimih.

Здравствуйте!

Меня зовут Тимофей Михайлов, и я — дипломированный разработчик информационных систем с опытом более 9 лет в коммерческой разработке. Я получил образование в Тартуском университете (Эстония) и сейчас пишу магистерскую работу в области кибербезопасности в ведущих университетах Эстонии — TalTech и Тартуский университет.

Почему я занимаюсь веб-разработкой? Потому что это моя страсть, и именно в этой области я добился наибольших успехов. Веб-разработка — это не просто моя профессия, а то, что я люблю делать. Я горжусь тем, что строю долгосрочные отношения с клиентами, а каждое сотрудничество завершаеться результатом, который полностью удовлетворяет их требования. Я не могу спокойно работать, если на сайте есть ошибки или баги. Меня это действительно беспокоит, и я всегда стремлюсь к идеальному результату. Если я замечаю проблему, я не просто её исправлю — я буду работать с вами, чтобы улучшить весь проект.

Я ценю ваше время и понимаю, что оно стоит гораздо дороже моего. Поэтому мои решения всегда направлены на то, чтобы не тратить ваше время зря, а предложить максимально эффективные и быстрые способы решения ваших задач.

Мои навыки и опыт:

Языки программирования: PHP, JavaScript, SQL.

CMS: OpenCart, WordPress.

Фреймворки: Yii, Yii2.

API: Гибкость в работе с любым API, где есть документация.

Верстка: Кроссбраузерная, включая мобильную верстку (HTML5, CSS3, LESS, SCSS).

Я готов взять на себя решение ваших задач и предложить качественные решения для вашего бизнеса. Буду рад помочь вам вывести ваш проект на новый уровень.

Давайте сделаем ваш сайт идеальным!

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Буду рад помочь Вашему бизнесу заработать!