Здравствуйте!
Меня зовут Тимофей Михайлов, и я — дипломированный разработчик информационных систем с опытом более 9 лет в коммерческой разработке. Я получил образование в Тартуском университете (Эстония) и сейчас пишу магистерскую работу в области кибербезопасности в ведущих университетах Эстонии — TalTech и Тартуский университет.
Почему я занимаюсь веб-разработкой? Потому что это моя страсть, и именно в этой области я добился наибольших успехов. Веб-разработка — это не просто моя профессия, а то, что я люблю делать. Я горжусь тем, что строю долгосрочные отношения с клиентами, а каждое сотрудничество завершаеться результатом, который полностью удовлетворяет их требования. Я не могу спокойно работать, если на сайте есть ошибки или баги. Меня это действительно беспокоит, и я всегда стремлюсь к идеальному результату. Если я замечаю проблему, я не просто её исправлю — я буду работать с вами, чтобы улучшить весь проект.
Я ценю ваше время и понимаю, что оно стоит гораздо дороже моего. Поэтому мои решения всегда направлены на то, чтобы не тратить ваше время зря, а предложить максимально эффективные и быстрые способы решения ваших задач.
Мои навыки и опыт:
Языки программирования: PHP, JavaScript, SQL.
CMS: OpenCart, WordPress.
Фреймворки: Yii, Yii2.
API: Гибкость в работе с любым API, где есть документация.
Верстка: Кроссбраузерная, включая мобильную верстку (HTML5, CSS3, LESS, SCSS).
Я готов взять на себя решение ваших задач и предложить качественные решения для вашего бизнеса. Буду рад помочь вам вывести ваш проект на новый уровень.
Давайте сделаем ваш сайт идеальным!
Мои прошлые клиенты:
Контактные данные:
[email protected] - email
@timofeimih - telegram
Буду рад помочь Вашему бизнесу заработать!
Портфолио
- Лендинг о продаже бухгалтерских услуг в РФ268 просмотров
- Лендинг о продаже услуг по регистрации ООО в РФ313 просмотров
- Сайт http://calls-express.com274 просмотра
- Перенос сайта на движок Yii Framework262 просмотра
- Перенос сайта на движок Yii Framework213 просмотров
- Buggy-motor152 просмотра
- Moshovercraft159 просмотров
- Страница о разработке сайтов "Бизнес-Диалог" ООО198 просмотров
- Сайт RDK161 просмотр
- Плакат о продаже услуг http://calls-express.com182 просмотра
- Дизайн почтовой рассылки Customly161 просмотр
- Флаер для фирмы "Бизнес-Диалог" OOO151 просмотр