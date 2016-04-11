Задачи по сайту на MODX. 1. Обновление CMS, плагинов. На менее скомпрометированные. 2. Доработка фильтров (сортировки). В данный момент фильтр работает по всем разделам каталога одновременно, учитывая обилие ...
Перенести сайт с хостинга megagroup на Wordpress
Требуется создать тему и перенести контент с сайта чтобы получилась точная копия сайта, только на wordpress. На сайте 2 языка и одна форма. Так же на сайте есть галерея, которую надо будет перенести на какой нибудь плагин галерей для wordpress.
Вот ссылка на сайт http://ecorusmetal.com/
Проект довольно бюджетен, но и легок в исполнении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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