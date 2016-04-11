Перенести сайт с хостинга megagroup на Wordpress

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок428 просмотров

Требуется создать тему и перенести контент с сайта чтобы получилась точная копия сайта, только на wordpress. На сайте 2 языка и одна форма. Так же на сайте есть галерея, которую надо будет перенести на какой нибудь плагин галерей для  wordpress.

Вот ссылка на сайт http://ecorusmetal.com/ 

Проект довольно бюджетен, но и легок в исполнении.

WordPress
9 лет назад
timofeimih
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

siterrier
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$40
3 дня
Отлично справился с работой, немного сроки под задержал, но результат отличный.
Надежный заказчик. Всегда на связи и отвечает на вопросы быстро, что позволяет быстро выполнить работу.

Заявки фрилансеров

siterrier
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад