Перенести сайт с хостинга megagroup на Wordpress

Требуется создать тему и перенести контент с сайта чтобы получилась точная копия сайта, только на wordpress. На сайте 2 языка и одна форма. Так же на сайте есть галерея, которую надо будет перенести на какой нибудь плагин галерей для wordpress.

Вот ссылка на сайт http://ecorusmetal.com/

Проект довольно бюджетен, но и легок в исполнении.