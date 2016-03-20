Задачи по сайту на MODX. 1. Обновление CMS, плагинов. На менее скомпрометированные. 2. Доработка фильтров (сортировки). В данный момент фильтр работает по всем разделам каталога одновременно, учитывая обилие ...
Перевести сайт на новый шаблон wordpress
Перевести сайт на новый шаблон wordpress
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На бесплатный шаблон, но будет много правок под наш стиль и тд.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, напишите в письме что именно делали.
Если есть портфолио - приложите.
Также напишите несколько слов о себе - имя, возраст, род основной деятельности, знания программ, навыки-умения, откуда вы.
Спасибо!
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