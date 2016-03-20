Правка сайта / Нужен опытный программист БИТРИКС

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки117 просмотров

Есть 2 сайта, в которых нужно внести корректировки.

На одном сайте есть каталог оборудование - нужно добавить сравнение товаров + сделать пару мелочных правок (500 руб)

Второй сайт - православный календарь - нужно сделать порядка 20 мелочных правок (3000 руб)

Есть Вы опытный программист с отзывами - Вы мне подойдёте! 

Исполнителю желательно иметь скайп, ТЗ и остальные подробности при дальнейшей переписке

9 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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