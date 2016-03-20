шаблон для joomla 3 на примере http://climatechnics42.oml.ru Возможности сайтаРассмотрим вкратце основные возможности сайта с каталогом товаровКаталог товаров Возможность создать каталог товаров с неограниченной вложенностью;Возможность для каждой категории товаров указать специфические дополнительные параметры;Поиск и фильтрация товаров ...
Правка сайта / Нужен опытный программист БИТРИКС
Есть 2 сайта, в которых нужно внести корректировки.
На одном сайте есть каталог оборудование - нужно добавить сравнение товаров + сделать пару мелочных правок (500 руб)
Второй сайт - православный календарь - нужно сделать порядка 20 мелочных правок (3000 руб)
Есть Вы опытный программист с отзывами - Вы мне подойдёте!
Исполнителю желательно иметь скайп, ТЗ и остальные подробности при дальнейшей переписке
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