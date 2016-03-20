Сделать шаблон для simpla cms

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка118 просмотров

Здравствуйте

есть 4ре сверстанных дизайна. Их нужно натянуть на simpla cms 2.1.1 . От вас цена и сроки за 1 шаблон

9 лет назад
avengroup
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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