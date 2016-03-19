Есть проект(что то типа CRM системы ), на него нужно сделать ряд аддонов. Проект на PHP Yii. Понятное тз ,проект интересный (стартап). Писать на почту
Доработки по фильтрам Wordpress / Woocomerce
1 Для страниц с фильтрами по двум и более параметрам добавить атрибут закрытия от индексации в head.
Добавить:
2. Необходимо добавлять выбранные пункты в фильтре как в Title так и в H1 на странице.
3. Нужна возможность добавления индивидуального Title, H1 и текстового блока для страниц c одним выбранным фильтром.
4. Сделать ЧПУ урлы для страниц с единичными фильтрами.
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