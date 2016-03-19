Доработки по фильтрам Wordpress / Woocomerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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1 Для страниц с фильтрами по двум и более параметрам добавить атрибут закрытия от индексации в head.

Добавить:

2. Необходимо добавлять выбранные пункты в фильтре как в Title так и в H1 на странице.

3. Нужна возможность добавления индивидуального Title, H1 и текстового блока для страниц c одним выбранным фильтром. 

4. Сделать ЧПУ урлы для страниц с единичными фильтрами.

WordPress
9 лет назад
daartkote
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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