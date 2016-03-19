Доработки по фильтрам Wordpress / Woocomerce

1 Для страниц с фильтрами по двум и более параметрам добавить атрибут закрытия от индексации в head.

Добавить:

2. Необходимо добавлять выбранные пункты в фильтре как в Title так и в H1 на странице.

3. Нужна возможность добавления индивидуального Title, H1 и текстового блока для страниц c одним выбранным фильтром.

4. Сделать ЧПУ урлы для страниц с единичными фильтрами.