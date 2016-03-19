Доработка Joomla

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки160 просмотров

Добавить 1 кнопку в  средние меню. Система Joomla

Макет в приложение

Joomla
9 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Приятно было работать. Сделал все очень быстро. Спс
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад