Несколько маленьких доработок в JoomShopping

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка181 просмотр

1.Нужно сделать, чтоб при выборе способа доставки - появлялось новое поле, где можно ввести номер склада доставки.

2.Нужно встроить на сайт виджет Вконтакте

3.Добавить иконки к способам оплаты и способам доставки

4.По возможности оптимизировать скорость загрузки страницы

9 лет назад
davidoffz
Антон 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Дмитрий выполнил работу качественно, соблюдая все сроки. Рекомендую к сотрудничеству !
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад