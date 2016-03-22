Всем привет! Есть интернет-магазин на OpenCart 2.0. На нём установлено расширение Export/Import Tool. Для маленькой базы товаров это расширение отлично подходит, но при увеличении объёма excel-файла выгрузки (даже до 1 мб) и при попытке импортировать или ...
Несколько маленьких доработок в JoomShopping
1.Нужно сделать, чтоб при выборе способа доставки - появлялось новое поле, где можно ввести номер склада доставки.
2.Нужно встроить на сайт виджет Вконтакте
3.Добавить иконки к способам оплаты и способам доставки
4.По возможности оптимизировать скорость загрузки страницы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо перенести сайт на Opencart. После переноса сайт выдает 500 ошибкуСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
С момента выхода новой версии iOS 9.2.1 в нашем магазине на базе Opencart 1.5.6.4 появилась проблема подмены фото. Т.е. девайс с этой версией операционки подставляет при "гулянии" по сайту фото с сайта, но совсем другие. ...Закрыт9 лет назад
На сайте внести правки В частности статьи не добавляются, покажу все исполнителю в лс.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть такая задача, нужно перенести сайт silatsveta.ru с WP+WooCommerce на OpenCart 2.1.x.x Задачи: Сохранить текущий дизайн (PSD не сохранилось), сохранить функционал (весь есть в OC) + перенести товары ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо отредактировать пабликовый шаблон джумлы под конкретную структуру и прикрутить модуль магазина (и настроить).Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сверстать страницы по макетам и положить (натянуть) на CMS Magento. Файлы макетов вышлем выбранному исполнителю. Предпочтение отдается исполнителю с Украины. Бюджет обсуждается. Без предоплаты. Сроки: до 1 недели.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
На webasyst сломалась кнопка добавления новостей требуется исправить.Закрыт9 лет назад
- $10
Есть магазин на вукомерс (одежда). Надо поставить красивую тему (предложите на выбор). Настроить виджеты. Плагины. Логотип будет менятся. Привязки к цветам нет. Надо поставить побольше всяких плюшек, слайдер, что бы выглядело красивым магазином, ...Закрыт9 лет назад
Нужно перенести сайт на друпал с одного хостинга на другой.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад