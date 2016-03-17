Есть старый сайт Wordpress и есть новая тема. Нужно закончить их интеграцию
Перенос с WP на OpenCart 2
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Есть такая задача, нужно перенести сайт silatsveta.ru с WP+WooCommerce на OpenCart 2.1.x.x
Задачи: Сохранить текущий дизайн (PSD не сохранилось), сохранить функционал (весь есть в OC) + перенести товары и страницы.
Жду Ваших цен и предложений.
Приму заявки только от тех, кто имеет опыт работы с OpenCart 2 и WP 4
Заявки фрилансеров
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