Перенос с WP на OpenCart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки263 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Есть такая задача, нужно перенести сайт silatsveta.ru с WP+WooCommerce на OpenCart 2.1.x.x

Задачи: Сохранить текущий дизайн (PSD не сохранилось), сохранить функционал (весь есть в OC) + перенести товары и страницы.

Жду Ваших цен и предложений.

Приму заявки только от тех, кто имеет опыт работы с OpenCart 2 и WP 4

OpencartWooCommerceWordPress
9 лет назад
WDSiU
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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