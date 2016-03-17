Перенос с WP на OpenCart 2

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Есть такая задача, нужно перенести сайт silatsveta.ru с WP+WooCommerce на OpenCart 2.1.x.x

Задачи: Сохранить текущий дизайн (PSD не сохранилось), сохранить функционал (весь есть в OC) + перенести товары и страницы.

Жду Ваших цен и предложений.

Приму заявки только от тех, кто имеет опыт работы с OpenCart 2 и WP 4