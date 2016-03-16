Доработка корзины Drupal Commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется доработать стандартные пути корзины Drupal Commerce, а именно пункты доставки и оплаты

Необходимо, добавить функционал выбора (просто списки) оплаты и доставки так, чтобы при выборе одного из условий оплаты "темнели" некоторые пункты доставки и наоборот.

Пример функционала на картинке

Drupal
9 лет назад
luzh1n
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров