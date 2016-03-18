Перенос информации на сайт и добавить картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок176 просмотров

Необходимо перенести информацию о ценах с одного сайта на другой. Плюс добавить несколько картинок в нужный раздел. Детальная информация в лс

9 лет назад
efriend1984
Иван 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vovazfrani
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$4
2 дня
Быстро и качественно сделал.
Хороший заказчик. Четко поставленная задача и быстрая оплата. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vovazfrani
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад