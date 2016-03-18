Нужно добавить возможность разбивки по урлам в статических страницахdle. В dle только один уровень вложенности для статических страниц Главная/Статьи, а нужно сделать чтобы была возможность разбивать на категории, например: Главная/Статьи/Статья1 и т.д.
Перенос информации на сайт и добавить картинки
Необходимо перенести информацию о ценах с одного сайта на другой. Плюс добавить несколько картинок в нужный раздел. Детальная информация в лс
Выбранный исполнитель
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