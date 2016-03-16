На theme forest приобретен шаблон магазина и установлен на Magento вер. 1.9.0.1. У этого шаблона несколько разных стилей. После установки возникли трудности. В БД у его демо-контента были прописаны ссылки на css, js с сайта-разработчика ...
Мелкие задачи в Битрикс
Сайт - new.yastwa.ru. Задачи нужно выполнять по порядку
1. Настроить сбор статистики заказов счетчика “CoMagic”
https://www.comagic.ru/support/article/186/#polzovatelskaya-forma-zyavki . Настройка выполняется почти также, как настройка целей в Яндекс Метрике.
2. Интегрировать сервис PayQR. Специалисты PayQR окажут полную консультацию по реализации этой задачи в Битрикс. Документация - https://payqr.ru/api/integration
3. Изменить шаблон письма менеджеру. Шаблон (верстка) письма в приложении example_of_layout.html. Также перешлю образец письма.
4. Сейчас письмо “Вами оформлен заказ” приходит на email менеджеру. Нужно поправить, чтобы приходил клиенту.
5. В админке, при оплате в робокассе, статус заказа не меняется. Остается “не оплачено”. Сделать, чтобы после успешного завершения заказа статус изменялся на “оплачено”.
6. Обновить шаблон - http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/citfact.getfood/?update_sys=Y . Особенность заключается в том, что изменения в файлах шаблона уже сделаны, но установлен Git. Все изменения зажурналированы, и, после обновления, должны быть восстановлены после обновления.
7. При оформлении заказа выбираем способ оплаты - робокасса. Нельзя изменить оплату на наличные, приходится заново оформлять заказ. Те заново складывать товары в корзину, вводить адрес и тд. Этот пункт нужно более детально обсудить !!!
8. На страницах типа - http://new.yastwa.ru/catalog/pizza/ фильтр товаров скрывается следующим образом -
+$(window).load(function(){
$(".bx_filter_horizontal.smart_filter").hide();
$(".smart_filter_props").css({"height": "auto!important"});
$(".control_button_show.box").removeClass("active");
});
Получается, что фильтр показывается и сразу же скрывается. Это заметно. Сделать без “костылей”.
9. В списке заказов отображается неверное (-3ч) время. Нужно поправить
10. На странице продукта в “комментарии->в контакте” ошибка. Скрин - “error_vk.jpg” в аттач.
11. Ошибки темы - смещенные ползунки и другие ошибки, если смотреть на телефоне или планшете. Примеры в аттач “error_layout_*.jpg”
12. Вкладку “Ближайшие рестораны” на странице продукта - убрать
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