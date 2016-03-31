bitrixonline

Разработка сайтов на Битрикс и только!

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С самого начала решил работать в WEB, хотя в универе изучал компилируемые языки. Начал с PHP, MySQL, простого JS. Позже перешел на CMS, разрабатывал модули для Bitrix. Через какое-то время переключился на чистый PHP, продвинулся в ООП.

На данный момент, уже более года каждый день пишу на JS, от интерфейсов до серверной части. Занимаюсь разработкой админки на node для астериска через AMI.

С дизайном отношения средние, легко понимаю CSS3 и HTML5, но по картинке не верстаю (из-за сроков, обычно я делаю это дольше чем дизайнер). Если дизайн готов, то без проблем могу допилить что-то или даже добавить элементы на готовое дизайнерское решение. В проектах пользуюсь css фреймворками (в основном bootstrapp 3, но бывает и metro).

Личные качества описывать не буду, только скажу что предпочитаю живое общение, ну или хотя бы по скайпу. Остальные качества видны в процессе сотрудничества.

Опыт работы на фрилансе не очень большой, проекты которые я разрабатываю на компанию выложить не могу по понятным соображениям.

Буду рад интересному сотрудничеству!