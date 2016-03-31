bitrixonline

Летов Игорь bitrixonline

 
46 летЛитва/Вильнюс
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка сайтов на Битрикс и только!

Мой skype bitrixonline

Моя страничка vkontakte

Моя почта [email protected]

С самого начала решил работать в WEB, хотя в универе изучал компилируемые языки. Начал с  PHP, MySQL, простого JS. Позже перешел на CMS, разрабатывал модули для Bitrix. Через какое-то время переключился на чистый PHP, продвинулся в ООП. 

На данный момент, уже более года каждый день пишу на JS, от интерфейсов до серверной части. Занимаюсь разработкой админки на node для астериска через AMI.

С дизайном отношения средние, легко понимаю CSS3 и HTML5, но по картинке не верстаю (из-за сроков, обычно я делаю это дольше чем дизайнер). Если дизайн готов, то без проблем могу допилить что-то или даже добавить элементы на готовое дизайнерское решение. В проектах пользуюсь css фреймворками (в основном bootstrapp 3, но бывает и metro).

Личные качества описывать не буду, только скажу что предпочитаю живое общение, ну или хотя бы по скайпу. Остальные качества видны в процессе сотрудничества.

Опыт работы на фрилансе не очень большой, проекты которые я разрабатываю на компанию выложить не могу по понятным соображениям.

Буду рад интересному сотрудничеству!

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSБитриксСайт на Битрикс
Отзывы заказчиков
leonidas
Леонид 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
5 баллов
8 лет назад
Шаблон для битрикса
Исполнитель пропадал в процессе работ, в итоге получив оплату за шаблон пропал окончательно, хотя было оговорено еще много работ и самое плохое, что пропали и результаты работы. Ждал, ждал, но он так на связь и не вышел. Не работайте с ним!
Communisten
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
5 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на битрикс
Осторожно МОШЕННИК. На первом этапе активно ведёт переговоры. Просит предоплату и пропадает(срок ожидания 20 дней). За весь срок ожидания от исполнителя не было ни одной попытки связаться.
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
3 балла
8 лет назад
Интернет-магазин на Битрикс-бизнес
Выпросил часть оплаты за сделанную часть работы - и пропал, бросив срочную задачу на середине.
geonew
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$140
4 балла
8 лет назад
Мелкие задачи в Битрикс
Недоделал задачу и пропал.
Хороший заказчик. А именно грамотный в технических вопросах, разбирается в поставленных задачах, поэтому и результат получился отличный. Буду рад долгосрочному сотрудничеству
Ответный отзыв
it-autolight
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Доработать сайт на 1С Битрикс
Работой Игоря остался доволен: все пункты ТЗ были детально разобраны, работа была выполнена качественно. По некоторым вопросам Игорь предоставил консультацию, сопроводил все скриншотами. Рекомендую как специалиста по 1С Битрикс.
Был рад знакомству и сотрудничеству с Геннадием. Четкая постановка задачи и оперативная оплата. Спасибо за предоставленную работу!
Ответный отзыв