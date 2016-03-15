Шаблон для битрикса

Исполнитель пропадал в процессе работ, в итоге получив оплату за шаблон пропал окончательно, хотя было оговорено еще много работ и самое плохое, что пропали и результаты работы. Ждал, ждал, но он так на связь и не вышел. Не работайте с ним!