Шаблон для битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок257 просмотров

Необходимо сделать шаблон для битрикса, имеются исходники в psd

Сделать верстку и натянуть на битрикс

9 лет назад
leonidas
Леонид 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bitrixonline
Летов Игорь 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$150
5 дней
Исполнитель пропадал в процессе работ, в итоге получив оплату за шаблон пропал окончательно, хотя было оговорено еще много работ и самое плохое, что пропали и результаты работы. Ждал, ждал, но он так на связь и не вышел. Не работайте с ним!

Заявки фрилансеров

bitrixonline
Летов Игорь 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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