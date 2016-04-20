Разработать дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен59 заявок484 просмотра

Добрый день.

Требуется разработать дизайн сайта для компании, которая организовывает обучение за рубежом.

Дизайн должен быть минимально загруженным, но сделанным со вкусом:)

Во вложении примерный макет, на нем просто расположены блоки.

Подробную информацию дам выбранному исполнителю.

Требуется отрисовать главную страницу, страницу контактов и пару текстовых.

Рисовать надо под верстку Bootstrap, т.е. адаптивный дизайн.

Bootstrap
9 лет назад
Coder777
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Alina_Ginger
Алина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 отзывов
9 лет назад
$150
7 дней
Отличная работа
Сотрудничеством довольна. Все ок. Спасибо)

Заявки фрилансеров

Alina_Ginger
Алина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 отзывов
9 лет назад

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