Для готового сайта (есть макеты) игровой тематики требуется сделать бэкграунд. В обязательном порядке нужно придумать какого-то мультяшного персонажа, который нужно разместить на БГ. Соответственно, работа проходит в 2 этапа: -придумываем персонажа ...
Разработать дизайн сайта
Добрый день.
Требуется разработать дизайн сайта для компании, которая организовывает обучение за рубежом.
Дизайн должен быть минимально загруженным, но сделанным со вкусом:)
Во вложении примерный макет, на нем просто расположены блоки.
Подробную информацию дам выбранному исполнителю.
Требуется отрисовать главную страницу, страницу контактов и пару текстовых.
Рисовать надо под верстку Bootstrap, т.е. адаптивный дизайн.
Выбранный исполнитель
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