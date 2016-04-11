Есть макет в жпг во вложении. Есть фото к нему по ссылке. Есть тексты в .аи. Но их надо сверить с макетами, тк в макетах уже с правками. Нет пиктограмм. Их подобрать. ...
Дизайн одностраничника
Необходимо выполнить дизайн сайта-одностраничника. Бюджет 30 долл.
Если не устраивает цена, просьба не беспокоить. Бриф и материалы исполнителю!
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