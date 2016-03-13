Здравствуйте. Нужен дизайн публичной части сайта для новостроек. Есть детальный динамический прототип, который отражает функционал и все элементы. Главное требование к кандидату: 1. Общительность и корректность при общении. 2. Адекватность и внимательность ...
Разработка сайта с дизайном (адаптив)
Есть текущий сайт на битрикс (при необходимости отправлю ссылку в личку)
- Нужен новый дизайн, адаптивная верстка;
- Смена движка на wordpress (возможно есть уже готовые адаптированные решения + SEO плагины);
- Возможность редактироваться всех страниц в админке, не в редакторе и шаблоне.php
- Нужен будет калькулятор расчета стоимости септика (в отдельном разделе, пример: http://topas-ts.ru/kalkulyator-rascheta/, и в карточке товара
- Цены (Приходит прайс от производителя. В админке меняем цену на какой-либо товар, и в разделе Цены, в таблице со всеми товарами
изменятся цена товара + перечеркнутая цена с добавление N% от цены товара;
пример http://prntscr.com/aes9zx, эти цены должны выводится и в самой карточке
товара: пример http://prntscr.com/aesbgd);
- В карточке товара (пример:http://topas-ts.ru/septik/topas-4/)
Описание| Монтаж | Доставка | Отзывы | Принцип | работы
-Переходы между этими пунктами на этой же карточке товара без смены url.
ПунктОтзывы с отдельным url, типа /topas-4/reviews/ и при добавлении отзыва
/topas-4/reviews/create
-Кнопки купить, заказать выезд специалиста, заказать обратный звонок - >
просто всплывающая форма заказа обратного звонка.
- Послецены и купить предусмотреть блок вывода модификаций конкретной станции
(Название станции ссылкой на соответствующую карточку товара) с возможностью
редактирования.
Например,если мы на карточке Топас 4, то в это блоке будет находиться:
Топас 4ПР | Топас 4 Long | Топас 4 long ПР
- Блок"Варианты использования". Пример реализации тут:
http://topas-ts.ru/septik/topas-5/
-Возможность сравнить станцию -1 модель | Наша станция | +1 модель.
(http://prntscr.com/aesndf) Если наша станция Топас 5, то сравнивать ее мы
будет с ее же модификациями и моделью предшествующей и ее модификациями и
моделью старше с модификациями. Это непосредственно при выборе моделей в самой
карточке товара. После выбора мы переходим на соответствующую страницу (пример
http://prntscr.com/aespj6), где можем сравнить со всеми станциями.
- Раздел "Вопросы и ответы" с формой отправки и публикации его с ответом после модерации.
- Раздел "Отзывы" c формой отправки и публикации после модерации.
- Раздел "Услуги"
- Раздел "Монтаж"
- Статейный раздел "Полезно знать"
- Главная (на главной должны быть: заказать звонок где-то вшапке и внизу, сделать слайдер (с возможностью отключения/включения его
отображения на странице), кликабельную инфографику что-то типа такого:
http://prntscr.com/aesxty, текстовый блок, возможность вывода видео-отзывов
(будут только на главной), блок новостей с возможностью отключения/включения
его отображения на странице)
- Раздел акции
- Кнопки соц. сетей в подвале (VK, FB, Twitter, Youtube,Google+, OK)
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