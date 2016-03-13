Разработка сайта с дизайном (адаптив)

Есть текущий сайт на битрикс (при необходимости отправлю ссылку в личку)

- Нужен новый дизайн, адаптивная верстка;

- Смена движка на wordpress (возможно есть уже готовые адаптированные решения + SEO плагины);

- Возможность редактироваться всех страниц в админке, не в редакторе и шаблоне.php

- Нужен будет калькулятор расчета стоимости септика (в отдельном разделе, пример: http://topas-ts.ru/kalkulyator-rascheta/, и в карточке товара

http://prntscr.com/aes4bv);

- Цены (Приходит прайс от производителя. В админке меняем цену на какой-либо товар, и в разделе Цены, в таблице со всеми товарами

изменятся цена товара + перечеркнутая цена с добавление N% от цены товара;

пример http://prntscr.com/aes9zx, эти цены должны выводится и в самой карточке

товара: пример http://prntscr.com/aesbgd);

- В карточке товара (пример:http://topas-ts.ru/septik/topas-4/)

Описание| Монтаж | Доставка | Отзывы | Принцип | работы

-Переходы между этими пунктами на этой же карточке товара без смены url.

ПунктОтзывы с отдельным url, типа /topas-4/reviews/ и при добавлении отзыва

/topas-4/reviews/create

-Кнопки купить, заказать выезд специалиста, заказать обратный звонок - >

просто всплывающая форма заказа обратного звонка.

- Послецены и купить предусмотреть блок вывода модификаций конкретной станции

(Название станции ссылкой на соответствующую карточку товара) с возможностью

редактирования.

Например,если мы на карточке Топас 4, то в это блоке будет находиться:

Топас 4ПР | Топас 4 Long | Топас 4 long ПР

http://prntscr.com/aesli4

- Блок"Варианты использования". Пример реализации тут:

http://topas-ts.ru/septik/topas-5/

-Возможность сравнить станцию -1 модель | Наша станция | +1 модель.

(http://prntscr.com/aesndf) Если наша станция Топас 5, то сравнивать ее мы

будет с ее же модификациями и моделью предшествующей и ее модификациями и

моделью старше с модификациями. Это непосредственно при выборе моделей в самой

карточке товара. После выбора мы переходим на соответствующую страницу (пример

http://prntscr.com/aespj6), где можем сравнить со всеми станциями.

- Раздел "Вопросы и ответы" с формой отправки и публикации его с ответом после модерации.

- Раздел "Отзывы" c формой отправки и публикации после модерации.

- Раздел "Услуги"

- Раздел "Монтаж"

- Статейный раздел "Полезно знать"

- Главная (на главной должны быть: заказать звонок где-то вшапке и внизу, сделать слайдер (с возможностью отключения/включения его

отображения на странице), кликабельную инфографику что-то типа такого:

http://prntscr.com/aesxty, текстовый блок, возможность вывода видео-отзывов

(будут только на главной), блок новостей с возможностью отключения/включения

его отображения на странице)

- Раздел акции

- Кнопки соц. сетей в подвале (VK, FB, Twitter, Youtube,Google+, OK)