Разработать дизайн для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки232 просмотра

Добрый день!Нужно разработать дизайн для сайта. Есть несколько задумок, но все не нравятся. Сайт для театра. Все материалы предоставлю исполнителю. Прошу прилагать примеры своих работ или ссылку на портфолио. Наличие в портфолио творческих проектов приветствуется.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.

В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу.

Жду Ваших предложений!

9 лет назад
alb72
52 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webbelovmaks
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-1)
9 лет назад
$80
2 дня
Максим все сделал отлично! Всегда на связи. Очень качественный специалист. Рекомендую!
Всё прошло отлично! Рекомендую Александра как заказчика к сотрудничеству! Постановка задачи - чёткая, оплата в срок и без проблем! Александр приятен в общении! Спасибо за интересный проект Александр! Было приятно сотрудничать с данным заказчиком!

Заявки фрилансеров

webbelovmaks
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов(-1)
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Новый дизайн для сайта

    $40

    Необходимо разработать новый дизайн для сайта nick16.ru Тематика сайта: Создание и продвижение сайтов. Наполнение остается тем же. Пожелания: яркий, креативный, более воздушный (сейчас кажется тяжелым)

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте. Проводим редизайн сайта www.basalt.ru и для этого ищем дизайнера, который смог бы нарисовать дизайн сайт. Мы сделали дизайн для одной из страниц http://www.basalt.ru/registraciya-ooo/ и хотим что бы весь сайт выглядел похожим на ...

    Git
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужна доработка меню вконтакте

    Здравствуйте.Нужно сделать пустые страницы (есть меню но кнопки никуда не ведут) И еще кнопки навигации как на скриншоте. Там где крест  будет пустая страница, мы сами заполним. А  вверху кликабельные кнопки: -О нас -Фотоальбом(ссылка ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн для шаблонного сайта

    Доброго время суток! Необходимо разработать дизайн информационного  сайта  продажи  щебня, песка, металла истрой материалов. Есть шаблонный сайт http://ntstroyka.ru/   который и надо довести до ума. 1. Количество страниц:  шапка, главная + 10 внутренних. 2.Необходимо ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание адаптивного дизайна для кино сайта

    Здравствуйте. Интересует создание адаптивного дизайна для кино сайта (2 страницы) 1) Главная, по примеру: http://kinogo.co/ 2) Внутреняя по примеру: http://kinogo.co/5552-agent-007-spekter-2015.html Прошу указать: 1) Стоимость? 2)Сколько стоит ...

    HTML
    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивный дизайн и улучшение навигации

    Требуется переделка на адаптивный дизайн сайта www.uralstudent.ru с легким редизайном и улучшением навигации. Работу будем разбивать на этапы и оплачивать. Предполагаем разбить на структуру с макетами, редизайн существующий и дизайн всех ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад