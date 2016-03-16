Необходимо разработать новый дизайн для сайта nick16.ru Тематика сайта: Создание и продвижение сайтов. Наполнение остается тем же. Пожелания: яркий, креативный, более воздушный (сейчас кажется тяжелым)
Разработать дизайн для сайта
Добрый день!Нужно разработать дизайн для сайта. Есть несколько задумок, но все не нравятся. Сайт для театра. Все материалы предоставлю исполнителю. Прошу прилагать примеры своих работ или ссылку на портфолио. Наличие в портфолио творческих проектов приветствуется.
Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.
В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу.
Жду Ваших предложений!
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