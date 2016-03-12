Нужна доработка меню вконтакте

Здравствуйте.Нужно сделать пустые страницы (есть меню но кнопки никуда не ведут) И еще кнопки навигации как на скриншоте. Там где крест будет пустая страница, мы сами заполним. А вверху кликабельные кнопки:

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Тоесть, вот меню https://vk.com/love_murom?w=page-105626198_50786123 (его надо поправить чтоб в 2 ряда были кнопки) и сделать чтоб каждая кнопка вела на пустую страницу. А сверху сделать доп. меню как на скрине.Соответственно что б тоже кнопки вели на страницы.Наполнение наше.

Сразу пишите плиз цену и сроки