Нужен кулинарный сайт

Нужно поставить шаблон кулинарного сайта. Хост и домен будет покупаться. Цены не завышайте, так как это работа 1го часа.

Можно ДЛЕ. Что бы была удобная админка ( быстрое добавление фото, текста ) Возможность вставить видео ролик из ютуб )

Шаблон я дам. Ваша задача поставить на хост.