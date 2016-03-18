Переделать главную страницу сайта (wordpress)

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Завершен1 заявка161 просмотр

Задание здесь https://docs.google.com/document/d/1G974O_2oA6ak1uHymCQv36HYIepmZ_dVGevZU-kzN5o/edit?usp=sharing 

WordPress
9 лет назад
andrew2005
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$90
1 день
Не первый раз работаю с Александром. Как всегда все очень быстро и качественно!
Рекомендуем заказчика! Работаем не первый (и надеемся не последний) раз. ТЗ всегда четкое, общение приятное, оплата мгновенная! Ждем новых проектов!

Заявки фрилансеров

SorokaWeb
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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