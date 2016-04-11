Разработка дизайна landing page (под ключ)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок292 просмотра

Необходимо разработать дизайн посадочной страницы, так что бы мне осталось только передать psd верстальщику и он из него сделал одно страничный сайт. Есть некая концепция как это должно быть реализовано, но без подробностей, варианты реализации должен предоставить исполнитель.

Концепция.

Создание одностраничного сайта с целью продвижения среди бухгалтеров идеи получения аттестата Профессионального бухгалтера.

Сайт должен состоять из шести экранов (прокруток).

Каждый экран рассказывает о своем направлении.

Начальный экран реализован в виде условно "планетарной системы".

Каждая из «планет» это один из шести разделов:

1.    Профессиональный стандарт «Бухгалтер» - что это?

2.    Профессиональный бухгалтер – кто это?

3.    Профессиональный бухгалтер – как им стать?

4.    Профессиональный бухгалтер – где учат?

5.    Я профессиональный бухгалтер

6.    Профессиональный бухгалтер – подтверждение квалификации.

Каждый раздел будет содержать текстовый блок, иинфографику, тезисно показывающую информацию раздела.

Должно быть верхнее меню дублирующее информацию на "планетах" или кружках.  

В конце страницы реализована форма обратной связи:

Остались вопросы? Задайте их и мы ответим в кратчайшиесроки…

Так же необходимо предусмотреть возможность вставки видеоролика с Youtube.

9 лет назад
NS050509
Андрей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад
$200
7 дней
Очень рекомендую исполнителем! Все было сделано качественно. На сообщения отвечает быстро. Есть еще ряд проектов, однозначно, буду обращаться к Серафиме. Еще раз большое спасибо!
С Андреем было просто и понятно работать. Честный и порядочный заказчик. Можете спокойно работать, получите положительные эмоции. СПАСИБО!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад

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