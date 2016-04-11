Разработка дизайна landing page (под ключ)

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Концепция.
Создание одностраничного сайта с целью продвижения среди бухгалтеров идеи получения аттестата Профессионального бухгалтера.
Сайт должен состоять из шести экранов (прокруток).
Каждый экран рассказывает о своем направлении.
Начальный экран реализован в виде условно "планетарной системы".
Каждая из «планет» это один из шести разделов:
1. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» - что это?
2. Профессиональный бухгалтер – кто это?
3. Профессиональный бухгалтер – как им стать?
4. Профессиональный бухгалтер – где учат?
5. Я профессиональный бухгалтер
6. Профессиональный бухгалтер – подтверждение квалификации.
Каждый раздел будет содержать текстовый блок, иинфографику, тезисно показывающую информацию раздела.
Должно быть верхнее меню дублирующее информацию на "планетах" или кружках.
В конце страницы реализована форма обратной связи:
Остались вопросы? Задайте их и мы ответим в кратчайшиесроки…
Так же необходимо предусмотреть возможность вставки видеоролика с Youtube.
Выбранный исполнитель
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