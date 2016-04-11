Разработка дизайна landing page (под ключ)

Необходимо разработать дизайн посадочной страницы, так что бы мне осталось только передать psd верстальщику и он из него сделал одно страничный сайт. Есть некая концепция как это должно быть реализовано, но без подробностей, варианты реализации должен предоставить исполнитель.

Концепция.

Создание одностраничного сайта с целью продвижения среди бухгалтеров идеи получения аттестата Профессионального бухгалтера.

Сайт должен состоять из шести экранов (прокруток).

Каждый экран рассказывает о своем направлении.

Начальный экран реализован в виде условно "планетарной системы".

Каждая из «планет» это один из шести разделов:

1. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» - что это?

2. Профессиональный бухгалтер – кто это?

3. Профессиональный бухгалтер – как им стать?

4. Профессиональный бухгалтер – где учат?

5. Я профессиональный бухгалтер

6. Профессиональный бухгалтер – подтверждение квалификации.

Каждый раздел будет содержать текстовый блок, иинфографику, тезисно показывающую информацию раздела.

Должно быть верхнее меню дублирующее информацию на "планетах" или кружках.

В конце страницы реализована форма обратной связи:

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Так же необходимо предусмотреть возможность вставки видеоролика с Youtube.