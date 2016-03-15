Необходимо создание дизайна Landing Page (маркетинг) по готовому мокап

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок210 просмотров

Нужен дизайн посадочной страницы 8-9 экранов строгого стиля. В ТЗ приложены примерные варианты. Главное - уметь в дизайне расставлять акценты на конкретные слова, фразы в заголовках и текстах. Оплата в рублях, путем перевода через Сбербанк или Яндекс Деньги. Стоимость работы 3300. Срок - 3 дня. Необходимо быть на связи. ТЗ кандидатам. 

9 лет назад
tseden
Цеден 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

teaches
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$44
3 дня
От работы Татьяны я просто в восторге! Она не только выполнила работу в срок, а самое главное смогла понять суть того, что хотелось бы увидеть в результате работы! Всем рекомендую обращаться к Татьяне, кому нужен талантливый дизайнер с отличным чувством стиля и современности. Среди положительных моментов также хочу отметить ее разумную инициативу, которая позволила сделать дизайн сайта лучше, чем я предполагал. Татьяна супер специалист!
С Цеденом понравилось работать. Подробное ТЗ, всегда на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству : )

Заявки фрилансеров

teaches
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

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