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Необходимо создание дизайна Landing Page (маркетинг) по готовому мокап
Нужен дизайн посадочной страницы 8-9 экранов строгого стиля. В ТЗ приложены примерные варианты. Главное - уметь в дизайне расставлять акценты на конкретные слова, фразы в заголовках и текстах. Оплата в рублях, путем перевода через Сбербанк или Яндекс Деньги. Стоимость работы 3300. Срок - 3 дня. Необходимо быть на связи. ТЗ кандидатам.
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