Требуется разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт53 заявки340 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта deckam-perm.ru/ (Примерный макет приложен) 

1. Отрисовать страницы: 

- Главная  

- Страница каталога 

- Страница товара 

- 404 

-Страница записи (новости) 

2. Сделать в версиях: 

-для ПК 

-адаптив (320, 480, 760 пксл.) 

Присылайте портфолио, сроки и расценки за работу.

9 лет назад
sefazleev
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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