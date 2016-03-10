Нужен дизайн для сайта на WordPress

Нужно прорисовать 2 страницы будущего Ecommerce сайта (прототипы в приложении):

1. Главная страница

2. Страница продукта

Уточнения:

- Хедер и футер будут общими

- Сайдбара не будет

- Сайт будет верстаться адаптивно, поэтому для каждой страницы нужно предусмотреть "мобильный" вариант. Он не должен особо ничем отличаться от главного, просто все элементы должны быть не "сеточкой", а выстроены в портянку

Что нам нужно:

- Разработанный дизайн - простой, универсальный, без "рюшечек" и барочных украшательств. Пример сайта, который

нравится https://www.freeletics.com/en

- Шрифты (что-нибудь из коллекции Google Fonts)

- Элементы приведены к единому стилю

Конечный результат:

2 файла в psd в хорошо структурированном виде (чтобыверстальщик разобрался).

Условия сотрудничества:

Бюджет на дизайн 2х страниц и внесение правок после оценки результата - $130.

Оплата поэтапная. Способ оплаты - Яндекс.Деньги.

Предпочтение отдается исполнителям из Беларуси.

ДЕДЛАЙН для дизайна двух страниц – 15 МАРТА.

Рассматриваем заявки только тех соискателей, которые в ответе указывают ссылку/файл на выполненный проект, похожий на наш. Либо высылают его на адрес/