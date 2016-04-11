Нарисовать внутренние страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок219 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн внутренних страниц сайта.

Исходник дизайна текущих страниц есть.

ТЗ в прикрепленном файле.

От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях)

Если есть реализованные проекты в этой тематике, прикладывайте в сообщениях (это плюс к вам, посмотрим каждый проект)

Важно! Работаем без предоплаты!

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

9 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Александру за помощь в подготовке дизайне. Всегда на связи, вопросы решаются оперативно.
Задача поставлена ясно и понятно, своевременная оплата. Буду рад сотрудничеству! Обращайтесь.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад

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