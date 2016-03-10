Дизайн письма

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Завершен19 заявок198 просмотров

Здравствуйте!

Ищу ответственного дизайнера для выполнения работ по дизайну писем и сайтов

Сейчас нужно нарисовать дизайн письма по мокапу

Прикрепляю

Нужна стоимость и сроки

9 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и очень качественно! Приятно шокирован) Уже отдал новый заказ и готовлю еще Дима, спасибо!
Только положительные эмоции от совместной работы. Дмитрия понимаешь с пол слова, человек моментально и грамотно предоставляет обратную связь. Было приятно и легко работать. Рекомендую! Спасибо за проект и буду рад сотрудничать в дальнейшем)

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boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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