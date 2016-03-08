Придумать и дорисовать шапку блога

Есть шаблон https://www.theme-junkie.com/themes/supernews/ Требуется сделать его интересным и запоминающимся, по принципу isif-life.ru и т.п. сайтов. Концепция проекта- знания без воды. Идея дизайна следующая: слева солнышко и довольный человек, а справа тучи и несколько людей ...