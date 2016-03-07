Дизайн сайта автомойки

Добрый день! Ищу порядочного исполнителя для следующей работы.

Нужен адаптивный макет для сайта автомойки. За основу прошу взять следующий макет http://www.templatemonster.com/ru/demo/55750.html. Нужно сохранить стилистику даного макета, но добавить свои цветовые и графические решения.

Всем заинтересовавшимся нужно прислать портфолио с подобными выполненными работами.