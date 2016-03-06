Разработать дизайн для сайта

Цель сайта - собирать контакты англоговорящих иностранцев, готовых приобрести туристические услуги в России. Сайт должен быть оптимизирован под просмотр на мобильных устройствах (смарт-фоны, планшеты), выполнен с использованием html5, выглядеть современно и быть удобным. Организация сайта: сайт представляет из себя главную страницу и несколько страниц второго уровня, цель которых - побудить посетителя ответить на ряд вопросов, то есть дать базовую информацию о себе и оставить свои контакты. Начать отвечать на вопросы посетитель может с любой страницы, и итоге оказываясь на одной из нескольких страниц с рекомендациями и формой для сохранения контактов.Дизайн сайт должен быть похож на дизайн airbnb.com (с фоновыми меняющимися картинками или видео).

ТЗ здесь - https://docs.google.com/document/d/1qgpwywXMpkmPJi_8IgrmpPud2565-Tm09sS3E2-s4LY/edit#heading=h.biu39hvjzve