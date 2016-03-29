Закончить респонсив верстку/дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок262 просмотра

Иметься дизайн, у которого частично сделан респонсив. Требуется закончить.

2-3 страница, требуеться только под планшет.

9 лет назад
agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shaganian
Владимир 
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Если коротко - идеяльный исполнитель :) Даже рекомендую с предоплатой работать... Всегда на связи, предлагает варианты решения, и за доп. доработок не отказывается (конечно труд надо доп. ценить $$$)
Отто - отличный заказчик! Таких еще поискать!!! .) Всегда готов обсудить любые детали работы, вплоть до мелочей. С оплатой проблем нет и даже более того - в случае необходимости готов заплатить больше чем предусматривалось в случае появления новых задач. Очень доволен сотрудничеством. Мои лучшие рекомендации!!!

Заявки фрилансеров

shaganian
Владимир 
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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