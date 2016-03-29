Закончить респонсив верстку/дизайн

Отто - отличный заказчик! Таких еще поискать!!! .) Всегда готов обсудить любые детали работы, вплоть до мелочей. С оплатой проблем нет и даже более того - в случае необходимости готов заплатить больше чем предусматривалось в случае появления новых задач. Очень доволен сотрудничеством. Мои лучшие рекомендации!!!