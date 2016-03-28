Создать адаптивный PSD макет магазина автозапчастей

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок275 просмотров

Создать адаптивный дизайн 7 страниц (все отрисованно на схемах)

Сделать выпадающее меню в ексель файле

Сделать (подобрать в интренете) логотип под название part-avto

На странице категории должны быть "хлебные крошки" и сортировка.

Отрисовать 1 страницу админки

Цвета сайта sokol.ua

9 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

MasterDraw
41 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$80
7 дней
Все супер спасибо!
Все как всегда отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MasterDraw
41 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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