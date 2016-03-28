Нужен дизайн сайта 5-9 экранов, тематика строительство, бюджет 2500-3000 руб. Подробности кондидату
Создать адаптивный PSD макет магазина автозапчастей
Создать адаптивный дизайн 7 страниц (все отрисованно на схемах)
Сделать выпадающее меню в ексель файле
Сделать (подобрать в интренете) логотип под название part-avto
На странице категории должны быть "хлебные крошки" и сортировка.
Отрисовать 1 страницу админки
Цвета сайта sokol.ua
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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