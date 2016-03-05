Требуется редизайн блога. Автор блога украинский предприниматель. Делали изначальный вариант, на который ссылка в приложении. Но сверстали, поняли, что слишком накрутили и вариант не нравится. Что не нравится - слишком темные тона и слишком стандартно. ...
Дизайн Landing Page (посадочной страницы) юридической тематики
Необходимо выполнить адаптивный дизайн лендинга по тематике «банкротство физических лиц». Данная тематика связана с юриспруденцией и лендинг должен выглядеть дорого, солидно, строго, в стиле рационального минимализма.
Имеется примерный прототип, который содержит составинформации для лендинга. Прототип не является безусловным ориентиром для дизайнера. Мы ждем от дизайнера, чтобы он «прочувствовал тематику», продумал дизайн и предложил варианты, как можно красивее «обернуть» и подать информацию. Просто подобрать картинки под прототип – это совсем не то, что нам нужно.
1. Дизайн должен быть адаптивным
2. Дизайн не должен быть шаблонным
3. Один блок лендинга по размеру должен быть при просмотрена весь экран
4. Должны использоваться крупные четкие красивые шрифты,большие заголовки и телефонные номера, крупные графические элементы.
5. Фоновые картинки и графические элементы должны бытьуместны по смыслу. К примеру, фоновые картинки финансовой тематики (биржевые котировки, совещание в офисе на фоне финансовых диаграмм и тому подобное не уместны).
Не уместен для данной тематики также стиль флэт, забавные картинки, веселые цвета и тому подобное.
В целом лендинг должен смотреться гармонично, стильно,дорого и солидно.
6. Шапка лендинга должна быть динамическая, то есть перемещаться при прокручивании страницы. Поэтому должна быть оформлена соответственно и иметь подходящий размер.
7. Вот примерный сайт схожей тематики, который мы считаемболее менее приличным – fr.okbankrot.ru . Нужно сделать лучше!
Наш прототип – http://2pw9xw.axshare.com/#p=главная
Сайты, которые нам нравятся, которые не нравятся, и почему: https://yadi.sk/i/4PVYwcubpswxu
8 (!!!). Предполагается поэтапная оплата. Выбранный дизайнер должен отрисовать сначала главную страницу. Затем, если дизайн и стиль нас устроят, все остальные. Прошу в Вашем предложении указывать цену за проект, сроки проекта, цену за отрисовку главной страницы, сроки на отрисовку главной страницы. Выбор дизайнера будет осуществляться следующим образом. Я отсылаю руководителю таблицу, в которой следующая информация: наименование дизайнера, цена/срок за проект, цена/срок за главную страницу, ссылка на портфолио. Выбор будет сделан в пользу того, кто сможет предложить наиболее интересные условия и имеет при этом хорошее портфолио и репутацию. Предложения без указанных выше параметров в духе «пишите – договоримся» в выборку не попадут.
Прошу не подавать заявку «на всякий случай». Внимательно перечитайте условия, обратите внимание на бюджет, посмотрите примеры сайтов, вникните в тематику, подумайте есть ли у Вас идеи, как реализовать такой дизайн.
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