здравствуйте. нужно сделать 4 обложки (или аватарки) для страниц в фейсбуке, вконтакте, твиттере и гугл+1. этии страницы предназначены для сайта http://krekhovetskyi.net/ (тематика кино). сами страницы вы сможете увидеть (я специально создал чтобы вы ...
Дизайн лендинг пейдж (адаптивный) по продаже часов
Необходимо продумать концепцию/структуру и предложить дизайн одностраничника по продаже часов.Дизайн должен быть адаптивным, то есть подходить под обычные мониторы, планшеты и мобильные устройства.ТЗ как такового нет, работа в формате получения ваших предложений и их обсуждения. Не думаю, что там будет больше 6-8 блоков (экранов).Будет здорово, если сделаете эскиз или дадите ссылки на хорошие варианты.Фотографии часов на черном и белом фоне уже есть, отсняли в студии, фотограф даже предоставил интересную картинку с отражением и задним фоном.Все пришлю после обсуждения.Предпочтение будет отдаваться тем специалистам, у которых есть опыт разработки и ведения проектов по продаже часов. Поэтому обязательно об этом напишите.
Могу предложить поэтапную оплату (отдельно за каждый блок, начиная с первого экрана).В результате проекта нужен качественный дизайн и корректно подготовленный psd и jpg.Если умеете верстать и программировать, то это тоже хорошо, обсуждается и оплачивается дополнительно.
Заявки фрилансеров
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