Дизайн лендинг пейдж (адаптивный) по продаже часов

Необходимо продумать концепцию/структуру и предложить дизайн одностраничника по продаже часов.Дизайн должен быть адаптивным, то есть подходить под обычные мониторы, планшеты и мобильные устройства.ТЗ как такового нет, работа в формате получения ваших предложений и их обсуждения. Не думаю, что там будет больше 6-8 блоков (экранов).Будет здорово, если сделаете эскиз или дадите ссылки на хорошие варианты.Фотографии часов на черном и белом фоне уже есть, отсняли в студии, фотограф даже предоставил интересную картинку с отражением и задним фоном.Все пришлю после обсуждения.Предпочтение будет отдаваться тем специалистам, у которых есть опыт разработки и ведения проектов по продаже часов. Поэтому обязательно об этом напишите.

Могу предложить поэтапную оплату (отдельно за каждый блок, начиная с первого экрана).В результате проекта нужен качественный дизайн и корректно подготовленный psd и jpg.Если умеете верстать и программировать, то это тоже хорошо, обсуждается и оплачивается дополнительно.