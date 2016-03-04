Необходимо сделать адаптивный дизайн для мобильных устройств (телефоны, планшеты в обоих ориентациях) по шаблону Шаблон десктопной версии сайта https://projects.invisionapp.com/boards/DN1CY9V5RQ9PS/#/2283907
Опытный вебмастер
Требуется разработать дизайн (WordPress, Joomla,OpenCart, PrestaShop) - перекомпоновка и адаптация шаблона под конкретный заказ. Согласно тех.задания. Оплата по договоренности.
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