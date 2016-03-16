Дизайн интернет-магазина автозапчастей

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен37 заявок256 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн для интернет-магазина авто запчастей. Нужен не перегруженный, понятный, призывающий к покупке дизайн. Необходима главная страница, страница с рубриками,  страница с каталогом. А также главная страница в мобильной версии. Также необходимо нарисовать интересный логотип. Все подробности и требования вышлю исполнителю.

9 лет назад
ras2kas
Расим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$70
3 дня
Очень хороший исполнитель. В кратчайшие сроки показал несколько вариантов макета главной страницы. А также нарисовал макеты страниц, которые не входили в эту сумму, что очень удивило. Учел все мои пожелания, а также исправил замечания. Сроки не нарушает, постоянно на связи. Иначе говоря, получил все что хотел, при этом все быстро, четко и со вкусом. Рекомендую данного исполнителя!
Рекомендую как отличного заказчика. Четкая постановка задачи, адекватные правки, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад