Дизайн интернет-магазина автозапчастей

Очень хороший исполнитель. В кратчайшие сроки показал несколько вариантов макета главной страницы. А также нарисовал макеты страниц, которые не входили в эту сумму, что очень удивило. Учел все мои пожелания, а также исправил замечания. Сроки не нарушает, постоянно на связи. Иначе говоря, получил все что хотел, при этом все быстро, четко и со вкусом. Рекомендую данного исполнителя!