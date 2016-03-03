Дизайн главной + шапку и футер для остальных

Добрый день.

И так, нужно реализовать главную страницу, а именно нарисовать и натянуть на скрипт CMS H-Scripts (http://h-scripts.ru/), а так же шапка и футер для остальных страниц. Срок 2 дня (сегодня-завтра). После успешного завершения текущего проекта будем продолжать дальше работу над страницами данного сайта.

Стоимость проекта

Главная страница - 3 000 рублей

Шапка - 500 рублей

Футер - 500 рублей

Условия оплаты

Рисуете главную оплачиваю 1 500 рублей, верстаете натягиваете, оплачиваю 1 500 рублей. Рисуете футер-шапку оплачиваю 500 рублей, натягиваете, оплачиваю 500 рублей.

Способ оплаты

Visa Qiwi Wallet

Карта Сбербанк

Стоимость проекта и условия оплаты окончательны и обсуждению не подлежат. Кого не устраивают, не тратьте свое и мое время.