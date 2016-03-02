Разработка шаблона для email-уведомления

Требования к дизайну:

Необходимо подготовить дизайн письма в сохраняя стилистику оформления панели управления сервиса (https://goo.gl/ymdrC9).

Для создания макета рекомендуется использовать уже имеющиеся наработки, концепцию и атрибуты бренда: https://goo.gl/BU3hun

Макет подготовить на основе имеющего шаблона (https://goo.gl/GHI6mL)

"Новые объявления" и "Повторно найденные объявления" имеют разный стиль. "Новые объявления" должны быть более заметными. Найти это решение в дизайне и сверстать.

https://goo.gl/1seJyw :

1 фразу в футере изменить так, чтобы "Личный кабинет" перестал быть гиперссылкой и стал кнопкой, пипкой или что там предусмотрено в дизайне для перехода куда-нибудь.

2, 3 "С нарушениями", "подозрительные" и "без нарушений" - в дизайне выделяются цветными точками.

4, 6 добавить серые элементы справа от фраз "Новые объявления" и "Повторно найденные объявления", содержащие цифры, показывающие общее кол-во объявлений.

5, 7 добавить красные элементы справа от фраз "с нарушениями", содержащие цифры, показывающие кол-во объявлений с нарушениями.