Качественный дизайн для простого сайта

Необходим дизайн для сайта по услугам по промышленному альпинизму. Есть прототип сайта, приложил его во вложениях. В общем Кто выполнит работу профессионально и не дорого? В пределах 1.5-2.5 тыс рублей. Присылайте свои работы, + по возможности доработанный прототип. Заказчику понравился данный сайт - http://www.promalp73.com/ Прототип делался по нему. + нужен будет логотип, заказчик прислал данную картинку для логотипа. В общем нужен достойный сайт с упором на телефонный звонок.