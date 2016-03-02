Необходимо сделать дизайн и адаптивную верстку 2-х писем для email рассылки. Дизайн должен быть один и тот же, различается незначительно текст. Проблему составляет шапка и низ (где подпись) они должны быть картинками, а ...
Качественный дизайн для простого сайта
Необходим дизайн для сайта по услугам по промышленному альпинизму. Есть прототип сайта, приложил его во вложениях. В общем Кто выполнит работу профессионально и не дорого? В пределах 1.5-2.5 тыс рублей. Присылайте свои работы, + по возможности доработанный прототип. Заказчику понравился данный сайт - http://www.promalp73.com/ Прототип делался по нему. + нужен будет логотип, заказчик прислал данную картинку для логотипа. В общем нужен достойный сайт с упором на телефонный звонок.
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