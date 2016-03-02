Качественный дизайн для простого сайта

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Закрыт29 заявок253 просмотра

Необходим дизайн для сайта по услугам по промышленному альпинизму. Есть прототип сайта, приложил его во вложениях. В общем Кто выполнит работу профессионально и не дорого? В пределах 1.5-2.5 тыс рублей.  Присылайте свои работы, + по возможности доработанный прототип.  Заказчику понравился данный сайт - http://www.promalp73.com/  Прототип делался по нему.  + нужен будет логотип, заказчик прислал данную картинку для логотипа. В общем нужен достойный сайт с упором на телефонный звонок. 

9 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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