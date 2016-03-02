Доработать шаблон на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок151 просмотр

Добрый день!

Есть лицензионный шаблон.

Установлен на вордпресс. Шаблон динамический, имеет 4 подвала

Нужно:

Отредактировать главную страницу (портофолио (которое лежит в подвале2), команду (подвал 3), вставить карту города, поменять картинки в шапке. Убрать все лишнее.

Вообщем подготовить тему для заполнения сайта.

Пишите цены, сроки. 

WordPress
9 лет назад
Nedozorova
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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