Требуется 2 макета (psd) (первый) для главной страницы и (второй) для страницы услуг не сильно отклоняясь от общего дийзайна. Сайт - http://www.spd-kolizey.ru/. Прототипы для страниц в приложении.
Доработать шаблон на вордпресс
Добрый день!
Есть лицензионный шаблон.
Установлен на вордпресс. Шаблон динамический, имеет 4 подвала
Нужно:
Отредактировать главную страницу (портофолио (которое лежит в подвале2), команду (подвал 3), вставить карту города, поменять картинки в шапке. Убрать все лишнее.
Вообщем подготовить тему для заполнения сайта.
Пишите цены, сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $45
Здравствуйте Необходимо разработать дизайн для сайт веб студии По требованию, простой но со вкусом, в меру яркий По срокам 7-15 дней Указывайте ценыДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть разработанный логотип и фирменный стиль, а так же структура сайта. Поменялось название компании. На основе старого готового сайта нужно сделать новый, поменяв логотип и внеся изменения. Желательно сделать он-лайн калькулятор заказа. ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Добрый день! Есть готовый дизайн главной и сводной продуктовой страницы. Есть дизайн "продуктовой" страницы - его надо исправить. Интересует срок исполнения и цена. Наличие у Вас портфолио обязательно. ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Надо сделать шаблон для woocommerce из PSD файлов. Всего 3-4 страницы.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Приветствую, нужен дизайн главной и внутренней страницы ТЗ: Требуется: 1) Три задних фона сайта – пляжный отдых, зимний отдых, отдых в России 2) Слайдер с картинками 3) Будет модуль поиск ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт9 лет назад
Большой просторный сайт - дизайн и НТМЛ-верстка, программирование админки не нужно. Без особых изысков, но симпатично! Показать аналогичные работы. Примерные хотелки и пожелалки и информация в файле. сроки по 1 прототипу ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня. Есть сайт" знай-свои-права.рф" Сделан он при помощи Parallels Plesk. Необходим новый дизайн и верстка. Должна быть только -1 страница, практически не опускающаяся вниз. Необходим лэндинг без улыбающихся ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен дизайн существующему сайту, psd и верстальщика у нас нет. Проект некоммерческий.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад