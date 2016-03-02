Есть разработанный логотип и фирменный стиль, а так же структура сайта. Поменялось название компании. На основе старого готового сайта нужно сделать новый, поменяв логотип и внеся изменения. Желательно сделать он-лайн калькулятор заказа. ...
Дизайн для сайт веб студии
Здравствуйте
Необходимо разработать дизайн для сайт веб студии
По требованию, простой но со вкусом, в меру яркий
По срокам 7-15 дней
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