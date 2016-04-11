Здравствуйте уважаемые ищу человека который смог бы сделать дизайн для сайта конкретно это магазин который продает 2 позиции сайт на уровне лэндинга только с лк и корзиной 2-3 страницы есть четкое представление то что ...
Качественный дизайн сайта, в стиле лэндинга
Необходимо разработать продающий адаптивный дизайн для сайта компании. Техническая направленость. Исполнителя хотелось бы найти опытного, который может помочь составить структуру сайта. Дизайн требуется современный, адаптивный.
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