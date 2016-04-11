Качественный дизайн сайта, в стиле лэндинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка250 просмотров

Необходимо разработать продающий адаптивный дизайн для сайта компании. Техническая направленость. Исполнителя хотелось бы найти опытного, который может помочь составить структуру сайта. Дизайн требуется современный, адаптивный.

9 лет назад
plotnelena
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$450
30 дней
Ответственный, всегда на связи, приятный в общении дизайнер. За счет широкой специализации Владимира мы смогли решить гораздо больше задач, чем просто создание дизайна сайта. Однозначно рекомендую.))
Спасибо большое!, работать над Вашим проектом было очень интересно! Отдельная благодарность за предоставленную возможность комплексно подойти к решению всех задач! Приятно работать с клиентом, который может объяснить какой нужно достигнуть результат и дает возможность достичь этого результата, доверяя решениям дизайнера. Обращайтесь еще, буду рад видеть Вас в числе своих постоянных клиентов!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта

    Здравствуйте уважаемые ищу человека который смог бы сделать дизайн для сайта конкретно это магазин который продает 2 позиции сайт на уровне лэндинга только с лк и корзиной   2-3 страницы  есть четкое  представление то что ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дизайн сайта-визитки.

    Требуется создать дизайн сайта-визитки для фотографа. Макет должен быть оригинальным, в светлых красках (без резких цветов). Желательно использовать сетку, к примеру Bootstrap. Требования для дизайнера: Ответственность.Качество.Оригинальность.Ваши примеры работ.Пришлите предложения по цене и срокам.

    Bootstrap
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать новый дизайн для магазина браслетов и аксессуаров

    Нужно сделать редизайн магазина браслетов и аксессуаров в морской тематике (адаптивный). Подробное ТЗ при переписке. Просьба в отзывах указывать стоимость отрисовки главной страницы и внутряков, а ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн cайта

    Необходимо сделать дизайн сайта. 3 стр. в форме лендинга. Для удобства взаимопонимания – существует подробный прототип.  От дизайнера требуется:  1) Разработать шапку простое лого - для понимания домена. 2) Сделать странички ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать 10 тем в After Effects

    Нужны готовые красивые темы с качественными эффектами. В эти темы будут подставляться фото интерьеров. Также на кадрах должен быть текст с возможностью менять его. Прошу показать Ваши подобные работы в After Effects. ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать лендинг на основе исходника

    $25

    Сделан лендинг http://ur-ko.ru/service/legal-service/ есть исходник. нужно его переделать по другому направлению. некоторые блоки (частично шапка, команда, с нами работают, контакты и т.п.) остаются без изменений. файл с прототипом вышлю по запросу. около 10 блоков.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн нескольких Landing Page

    Требуется сделать 5 различных дизайнов Landing Page. PSD исходники обязательно. По ним потом будут верстать HTML. Особенность - это короткая посадочная страница для сбора контактов, чтоб помещалась на один экран. Без скролинга.  ...

    HTML
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка шаблона для Email рассылки.

    Необходима разработка шаблона для e-mail рассылки - копирайт + дизайн (тематика смс-рассылка ) По результату возможно постоянное сотрудничество. Постоянные блоки: шапка, блок-кнопки с гиперссылкой на сайт, контакты, кнопка заказать. Переменные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад