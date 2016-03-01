Требуется дизайн сайта-визитки.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт45 заявок251 просмотр

Требуется создать дизайн сайта-визитки для фотографа. Макет должен быть оригинальным, в светлых красках (без резких цветов). Желательно использовать сетку, к примеру Bootstrap.

Требования для дизайнера:

  • Ответственность.
  • Качество.
  • Оригинальность.
  • Ваши примеры работ.
Пришлите предложения по цене и срокам. 
Bootstrap
9 лет назад
VIVALAZ
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн cайта

    Необходимо сделать дизайн сайта. 3 стр. в форме лендинга. Для удобства взаимопонимания – существует подробный прототип.  От дизайнера требуется:  1) Разработать шапку простое лого - для понимания домена. 2) Сделать странички ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать 10 тем в After Effects

    Нужны готовые красивые темы с качественными эффектами. В эти темы будут подставляться фото интерьеров. Также на кадрах должен быть текст с возможностью менять его. Прошу показать Ваши подобные работы в After Effects. ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать лендинг на основе исходника

    $25

    Сделан лендинг http://ur-ko.ru/service/legal-service/ есть исходник. нужно его переделать по другому направлению. некоторые блоки (частично шапка, команда, с нами работают, контакты и т.п.) остаются без изменений. файл с прототипом вышлю по запросу. около 10 блоков.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн нескольких Landing Page

    Требуется сделать 5 различных дизайнов Landing Page. PSD исходники обязательно. По ним потом будут верстать HTML. Особенность - это короткая посадочная страница для сбора контактов, чтоб помещалась на один экран. Без скролинга.  ...

    HTML
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка шаблона для Email рассылки.

    Необходима разработка шаблона для e-mail рассылки - копирайт + дизайн (тематика смс-рассылка ) По результату возможно постоянное сотрудничество. Постоянные блоки: шапка, блок-кнопки с гиперссылкой на сайт, контакты, кнопка заказать. Переменные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $30

    Нужен дизайн лендинга, срок 3 дня вместе с правками, предпочтение кандидатам с опытом создания лендингов. Прототип дизайна https://moqups.com/drstarkoff/0blIrPYj/p:a527ebb4a ТЗ – кандидату   Если не согласны со сроком или ценой, не надо отвечать на заявку.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад