Дизайн лендинга

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок206 просмотров

Нужен дизайн лендинга, срок 3 дня вместе с правками, предпочтение кандидатам с опытом создания лендингов. Прототип дизайна https://moqups.com/drstarkoff/0blIrPYj/p:a527ebb4a ТЗ – кандидату  

Если не согласны со сроком или ценой, не надо отвечать на заявку.

9 лет назад
drstarkoff
Пётр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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