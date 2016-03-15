Разработать дизайн для сайта лесопилки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок261 просмотр

Необходимо разработать дизайн для сайта лесопилки.

Дизайн несложный.

Пример сайта, схожей структуры: http://doskabrusspb.ru/

Пожелания по дизайну: обязательное наличие логотипа. Цветовая схема и набор элементов на ваше усмотрение.

Это не одностраничник, поэтому надо:

1- главная страница,

2-а внутренняя страница с таблицей пиломатериалов.

3-я обычная текстовая страница.

Обязательно cta элементы (кнопка оформить заказ, заказать звонок, дизайн формы заказа(стандартная: телефон, поле ввода для материала и адреса доставки), дизайн формы обратного звонка (1 поле: телефон) + подтверждение принятия заказа.

Обязательное условие - возможность 2-3 незначительных правок.

Жду сроки и заявки.

9 лет назад
game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад
$20
3 дня
Хорошо выполненная работа в срок. Соотношение цена/качество отличное.
Рад сотрудничать с Константином Отличный заказчик Хорошее тз, своевременная оплата. +10 баллов

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад

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