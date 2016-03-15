ТЗ на редизайн (обновление) сайта zooparadise.com.ua Основная задача – обновить (осовременить) сайт, с минимальными изменениями в структуре. Необходимо изменить вид кнопок, в нужном стиле подобрать шрифты, изменить представление меню и ...
Разработать дизайн для сайта лесопилки
Необходимо разработать дизайн для сайта лесопилки.
Дизайн несложный.
Пример сайта, схожей структуры: http://doskabrusspb.ru/
Пожелания по дизайну: обязательное наличие логотипа. Цветовая схема и набор элементов на ваше усмотрение.
Это не одностраничник, поэтому надо:
1- главная страница,
2-а внутренняя страница с таблицей пиломатериалов.
3-я обычная текстовая страница.
Обязательно cta элементы (кнопка оформить заказ, заказать звонок, дизайн формы заказа(стандартная: телефон, поле ввода для материала и адреса доставки), дизайн формы обратного звонка (1 поле: телефон) + подтверждение принятия заказа.
Обязательное условие - возможность 2-3 незначительных правок.
Жду сроки и заявки.
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