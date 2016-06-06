1. нужен сайт-лендинг, одностраничник для продажи парников типа башагропласт. 2. примеры http://parnik.info/ http://www.podsnejnic.ru http://белаядача1.рф/ http://parnikpodsneznik.ru http://parniki161.ru/ 3. основываясь на примерах делаем новый сайт, дизайн желательно поярче и посочнее. 4. структура - основывайтесь ...
Редизайн сайта
Добрый день!
Добрый день!
Планируется редизайн сайта http://nikastal.ru/
Хотелось бы выслушать мнение дизайнеров, что они предложат переделать, что им не нравится в текущем дизайне, что необходимо переделать и почему.
Структуру категорий, карточки товара меняться не будет.
Задача – освежить и расставить акценты.
Жду предложений, господа.
Сразу указывайте ваш ценник за работу!
Выбранный исполнитель
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